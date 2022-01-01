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В Ровно на ходу загорелся троллейбус

Возгорание произошло под аркой переднего колеса. Его быстро ликвидировали. Однако дымом затянуло всю улицу.
В Ровно на ходу загорелся троллейбус

В городе Ровно в пятницу, 31 декабря, произошло возгорание в троллейбусе, курсировавшим по маршруту №10. Об этом информировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился вечером на улице Соборной.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса. Огонь быстро ликвидировали, однако дымом затянуло всю улицу.

Как указано, среди пассажиров жертв и пострадавших нет. Пламенем повреждена арка переднего колеса.

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