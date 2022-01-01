В ООС 14 обстрелов, один военный погиб

Миссия ОБСЕ зафиксировала 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном Украине районе Луганской области.

На Донбассе за сутки 31 декабря зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировала 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода.

"Миссия зафиксировала 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - говорится в отчете.

Речь идет о двух самоходных гаубицах типа Гвоздика 122 мм и четырех гаубицах типа Лягушка 122 мм.

Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня. В Луганской области зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня.

В утренней сводке 1 января пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что один военнослужащий ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью.

Ранее сообщалось, что подразделения сепаратистов 30 декабря три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии.