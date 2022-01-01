В аэропорту Борисполь открыли доступ для сопровождающих

На входе не нужно предъявлять документы тестирования, вакцинации или выздоровления от COVID-19, если температура тела не превышает 37,2 градуса.

В международном аэропорту Борисполь открыли свободный доступ для сопровождающих при соблюдении необходимых санитарных норм. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта.

"Теперь вход в Международный аэропорт Борисполь свободен даже для сопровождающих. Но, конечно, с соблюдением необходимых санитарных норм, а именно - применением средства индивидуальной защиты (респиратора или маски)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при этом на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела. Если температура тела не превышает 37,2 градуса, то вход в аэропорт свободный.

Отмечается, что при этом на входе не нужно предъявлять документы тестирования, вакцинации или выздоровления от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Борисполь в период с 23 по 27 декабря 35 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.