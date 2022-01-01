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В Украине за сутки пять тысяч новых случаев COVID
Зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 262, медработников - 74.
В Украине за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 31 декабря 2021 в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 262, медработников - 74)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Всего с начала кампании проведено 28 457 565 прививок.
Вакцинации проводились 671 мобильной бригадой по иммунизации, 3239 пунктами прививок и 403 центрами вакцинации населения.
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