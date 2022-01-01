В Украине за сутки пять тысяч новых случаев COVID

Зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 262, медработников - 74.

В Украине за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 31 декабря 2021 в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 262, медработников - 74)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Всего с начала кампании проведено 28 457 565 прививок.

Вакцинации проводились 671 мобильной бригадой по иммунизации, 3239 пунктами прививок и 403 центрами вакцинации населения.