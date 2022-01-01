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На Львовщине и в Карпатах объявлена снеголавинная опасность

На высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
На Львовщине и в Карпатах объявлена снеголавинная опасность
 

Гидрометцентр предупредил о метелях и снеголавинной опасности в Карпатах и во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что 1-2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Также, 1 января в горах Ивано-Франковской области, в связи с метелями и осадками, ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня

Ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе гололед спровоцировал многочисленные ДТП.

 

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