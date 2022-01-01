Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина

Уровень заболеваемости коронавирусом состоянием на 31 декабря составил 179 случаев на 100 тысяч населения.

В Украине с 1 января во всех областях установлен желтый уровень эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Уровень заболеваемости составляет 179 случаев на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Киеве - 426 случаев на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций составил 25,9 при определенном показателе 60 случаев на 100 тысяч населения.

Загруженность больничных мест с кислородом составляет 21,4% при определенном показателе в 65%.

Ранее сообщалось, что из "красной" зоны карантина 30 декабря вышли Волынская и Запорожская области.