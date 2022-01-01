В Кривом Роге спасли пенсионеров, заблокированных пожаром на балконе

Огонь распространился на входную дверь дома, поэтому супруги пенсионеров оказались заблокированными в задымленной квартире.

В Кривом Роге в новогоднюю ночь, 1 января, пожарные спасли двух пенсионеров, заблокированных на балконе из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 января в 03:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении возгорания в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома, расположенного на улице Николая Свитальского Покровского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

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Пожар возник в трехкомнатной квартире на восьмом этаже многоэтажки. Огонь распространился на входную дверь дома, поэтому супруги пенсионеров оказались заблокированы в задымленной квартире.

"Мужчина и женщина вышли на балкон и ждали спасателей. В результате возгорания повреждено домашнее имущество и входные двери", - сообщили в ГСЧС.

Мужчина 1953 года рождения и женщина 1961 года рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №2, с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

Пожар локализован в 04:10 и ликвидирован в 04:15. К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Запорожье во время пожара в пятиэтажном жилом доме погибли три человека.

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