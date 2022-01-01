Газодобывающие компании оценили решение о принудительной продаже добычи

Украина столкнется с дефицитом и окажется в зависимости от России из-за решения Кабмина регулировать цены на газ, заявляют добывающие компании.

Решение Кабмина обязать газодобывающие компании продавать 20% добычи по операционной себестоимости приведет к падению добычи, дефициту газа и усилению зависимости от России.

Об этом говорится в заявлении ассоциации газодобывающих компаний, в число которых входит Нафтогаз.

"Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению добычи, снижению налогов, сокращению рабочих мест. Учитывая запуск Северного потока-2 и риска сокращения или полной остановки транзита российского газа - это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", - говорится в заявлении.

Также в ассоциации решение Кабмина считают срывом реформы, отказом от европейской интеграции.

"Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу", - заявил директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Он указывают, что преодолевать энергетический кризис нужно опираясь на опыт европейских стран, а не благодаря ограничениям или принудительным действиям, направленным на деятельность частных газодобытчиков.

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Напомним, ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн куб. м. Об этом проинформировала государственная компания "Оператор ГТС Украины". Выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха.

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