Теперь в Украине SIM-карты только по паспорту — подробности

С 1 января вступает в силу закон, который регулирует продажу сим-карт.

| Автор: Шароди Диана

С 1 января 2022 года в действие вводится закон об электронных коммуникациях. Он регулирует пользование сим картами — теперь украинцы должны в обязательном порядке регистрировать купленные SIM-карты у мобильного оператора по паспорту.

Читайте также: Германия просит США не вводить санкции против Северного потока-2 - СМИ

Об этом сообщает документ на сайте Парламента.

Документ устанавливает, что с 1 января 2022 года при покупке сим карты любого оператора, гражданин обязан "привязать" к ней свои паспортные данные. Касательно действующих пользователей закон устанавливает, что они должны предоставить своему оператору паспортные данные до 1 января 2025 года — то есть, на это есть ещё три года.

В случае непредставления данных мобильный оператор должен будет прекратить обслуживание данного абонента. Поэтому клиентов мобильных компаний призывают вовремя принять меры, чтобы не оказаться без связи.

Напомним, первое в мире СМС ушло с молотка за $121 тысячу. Лот был представлен в виде изображения, на котором виден мобильный телефон с текстовым сообщением.