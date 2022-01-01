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Теперь в Украине SIM-карты только по паспорту — подробности

С 1 января вступает в силу закон, который регулирует продажу сим-карт.
 |  Автор: Шароди Диана
Теперь в Украине SIM-карты только по паспорту — подробности
Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу / depositephotos.com

С 1 января 2022 года в действие вводится закон об электронных коммуникациях. Он регулирует пользование сим картами — теперь украинцы должны в обязательном порядке регистрировать купленные SIM-карты у мобильного оператора по паспорту. 

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Об этом сообщает документ на сайте Парламента. 

Документ устанавливает, что с 1 января 2022 года при покупке сим карты любого оператора, гражданин обязан "привязать" к ней свои паспортные данные. Касательно действующих пользователей закон устанавливает, что они должны предоставить своему оператору паспортные данные до 1 января 2025 года — то есть, на это есть ещё три года.

В случае непредставления данных мобильный оператор должен будет прекратить обслуживание данного абонента. Поэтому клиентов мобильных компаний призывают вовремя принять меры, чтобы не оказаться без связи. 

Напомним, первое в мире СМС ушло с молотка за $121 тысячу. Лот был представлен в виде изображения, на котором виден мобильный телефон с текстовым сообщением.

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