Украина закрыла реки для государств-агрессоров

Вступил в силу закон, который определяет правовые, экономические и организационные принципы функционирования внутреннего водного транспорта.

В Украине с 1 января вступил в силу Закон О внутреннем водном транспорте, который запрещает доступ к внутренним водам для кораблей стран-агрессоров. Текст Закона опубликован на сайте Верховной Рады.

"Перевозки в каботажных рейсах между речными портами ... могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом", - говорится в Законе.

Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы функционирования внутреннего водного транспорта и направлен на создание благоприятных условий для его развития, удовлетворение потребностей граждан в доступных, качественных и безопасных перевозках.

Закон был принят Верховной Радой 3 декабря 2020 года и вступил в силу 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января вступил в силу Закон Об основах национального сопротивления.