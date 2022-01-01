Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС

Зеленский надеется на поддержку европейских стремлений Украины и на сотрудничество в сфере безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Приветствую Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов", - отметил в соцсети глава государства.

Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку ее европейских стремлений и дальнейшее тесное сотрудничества Украины и ЕС, в частности, в сфере безопасности.

Напомним, Зеленский подтвердил телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Президенты намерены скоординировать совместные действия "ради мира в Украине и безопасности в Европе".

Как сообщалось ранее, Зеленский обсудил сотрудничество с представителем правящей династии Катара.