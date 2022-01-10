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Под Черниговом в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Черниговской области произошло ДТП с участием кроссовера Toyota RAV4 и микроавтобуса Renault Master, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.
Это ДТП произошло вчера, 9 января, примерно в 21:30 возле села Городище Нежинского района на автодороге М-02 "Копти - Глухов - Бачевск". С травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения 11 человек, из них 1 ребенок (2010 года рождения).
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В результате удара автомобиль и микроавтобус были деформированы, поэтому людей помогли достать спасатели при помощи гидравлического специнструмента.
На месте этой дорожной аварии работали правоохранители и эксперты. Выясняются все ее обстоятельства. Причина ДТП пока не известна.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Oсtavia и ВАЗ. В результате погибли три человека, а четвертого госпитализировали.
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