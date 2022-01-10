В Закарпатье аварийно сел аэроплан, пилот в реанимации

23-летний пилот с ожогами доставлен в больницу

В Закарпатской области совершил аварийную посадку аэроплан. Пилота пришлось госпитализировать в реанимацию с сильными ожогами. Об этом в понедельник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Известно, что само происшествие произошло еще в субботу 8 января в селе Терново Тячевского района. Сообщается, что 23-летний пилот, житель указанного села, совершил в поле аварийную посадку аэроплана.

"Из-за аварийного приземления аэроплана взорвался бензобак. Травмированный доставлен в реанимационное отделение Тячевской ЦРБ. Подразделения ГСЧС не привлекались", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Винницкой области легковушка столкнулись с грузовиком, трое погибших. Водитель легкового авто и два его пассажира от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

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