Медведчуку продлили домашний арест

Общая продолжительность домашнего ареста должна составить уже 10 месяцев

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом, общая продолжительность домашнего ареста нардепа в общей сложности составит уже 10 месяцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин.

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"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - сообщил Кузьмин.

Следует отметить, что Виктор Медведчук проходит как подозреваемый сразу по нескольким уголовным делам, где ему назначен домашний арест в качестве меры пресечения. В частности правоохранители подозревают нардепа в государственной измене и покушении на разграбление недр на оккупированном полуострове, а также о передаче россиянам украинских военных секретов и финансировании боевиков в ОРДЛО.

Напомним, дочери Медведчука аннулировали швейцарскую визу. Нардеп заявил, что его дочь Дарина окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет, но поехать туда учиться не смогла.

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