Под Харьковом от отравления газом погибли три человека

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Сегодня, 10 января, в Харьковской области в городе Балаклея в частном доме нашли трех мертвых человек. По предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Эта трагедия произошла в частном доме на ул. Правды 42, г. Балаклея Изюмского района Харьковской области. Погибшие - мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года рождения и мать мужчины 1933 года рождения.

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Предварительная причина гибели - отравление угарным газом. Пожара в доме не было. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Спартасы в Харьковской области в частном доме спасатели обнаружили тела трех погибших. Инцидент произошел на ул.Троицкой, 4. Обнаружены тела двух мужчин (1969 и 1985 г.р.) и женщины (1975 г.р.).

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В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление угарным газом.

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Место происшествия / kh.dsns.gov.ua

Место происшествия / kh.dsns.gov.ua