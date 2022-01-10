Травмирование 11 человек под Черниговом: открыто уголовное дело

Эта дорожная авария произошла возле села Городище Нежинского района на автодороге Копти - Глухов – Бачевск.

В Черниговской области следователи полиции открыли уголовное производство по факту ДТП с участием кроссовера Toyota RAV4 и микроавтобуса Renault Master, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, уголовное производство открыто по ч. 2. ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой тяжкие телесные повреждения нескольким людям).

Напомним, это ДТП произошло вчера, 9 января, примерно в 21:30 возле села Городище Нежинского района на 109 км автодороги М-02 "Копти - Глухов - Бачевск". С травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения 11 человек, в том числе 11-летняя девочка.

На месте этой дорожной аварии работала следственно-оперативная группа и прокуроры. Выясняются все ее обстоятельства.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Oсtavia и ВАЗ. В результате погибли три человека, а четвертого госпитализировали.

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