Готовил теракты в Одессе: СБУ поймала иностранного диверсанта

Мужчина уже совершил несколько диверсий и планировал новые

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента российской военной разведки, который планировал серию терактов в регионе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник был задержан при попытке завербовать исполнителя для своих планов.

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"Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики", - говорятся в сообщении.

Как рассказали в СБУ, главной задачей диверсанта было расшатывание ситуации в Одесской области, для чего он намеревался совершить серию диверсий и террористических актов. В частности, по данным правоохранителей, именно он организовал поджог автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, а также облил памятник погибшим в российско-украинской войне.

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Отмечается, что следующими целями диверсанта должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника.

"Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения", - говорят в СБУ.

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Злоумышленника задержали в ходе его встречи с исполнителем, которому были переданы деньги за успешный поджог и поставлена задача поджечь другую военную технику.

Агенту вручили подозрение по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и отправили под стражу.

Напомним, СБУ "принимает меры" из-за событий в Казахстане. Украинские спецслужбы опасаются российских провокаций на казахской теме.

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