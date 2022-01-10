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Разоблачена банда аферистов, использовавшая реквизиты счетов граждан ЕС
Киберполиция Украины совместно с правоохранителями Германии разоблачили одного из участников международной мошеннической банды, которая использовала данных клиентов иностранных банков. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Отмечается, что одним из организаторов схемы оказался 40-летний гражданин из Украины. Вместе со знакомым он получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан ЕС. Используя данные, злоумышленники оплачивали различные покупки в интернет-магазинах.
Мошенники организовали и сайт, где размещали предложения по трудоустройству и набирали торговых агентов. С помощью созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправления товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.
Общая сумма убытков достигает более 18 млн гривен.
В присутствии правоохранителей Германии был проведен обыск по месту жительства одного из организаторов схемы. Изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.