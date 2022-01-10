В Ровенской области нашли нелегальную АЗС

Работа нелегальной АЗС приостановлена. Отобраны образцы горючего для проведения экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

В поселке Боровое Ровенской области пограничники провели санкционированный осмотр и обнаружили нелегальную топливораздаточную колонку, оборудованную двумя кранами. Об єтом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На территории нелегальной АЗС также были две металлические цистерны объемом по 10 кубометров, резервуар объемом 5 кубометров и почти 4 тонны горюче-смазочных материалов неустановленного происхождения.

Работа нелегальной АЗС приостановлена. Отобраны образцы горючего для проведения экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

Деятельность нелегальной автозаправочной станции разоблачили по информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали две нелегальные АЗС. Сотрудники фискальной службы обнаружили факты реализации топлива без лицензии на право розничной торговли.