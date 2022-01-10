Зеленский поздравил Кравчука с 88-летием

Глава государства, в частности, благодарен Кравчуку за то, что тот дал согласие возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Президент Владимир Зеленский поздравил первого главу независимой Украины Леонида Кравчука с днем рождения, которому 10 января исполнилось 88 лет. Свое поздравление Зеленский опубликовал в Facebook.

"На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом", - отметил Зеленский.

Он добавил, что благодарен Кравчуку за то, что тот дал согласие возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

"Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался, и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось добиться прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года", - подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал Кравчуку "крепкого здоровья и скорейшего восстановления".

Об ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. 29 июня Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. В сентябре стало известно, что Кравчук с внуком отправился в Мюнхен на лечение.

