На Одесчине бойцовские собаки чуть не растерзали дворнягу и напали на копа

Бойцовские псы бегали на улице без присмотра, а когда полицейский приехал поговорить с владельцами, одни из псов на него напал.

В селе Сафьяны Измаильского района Одесской области бойцовские собаки едва не загрызли бездомного пса. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Коврижкина в Facebook в понедельник, 10 января.

Накануне на улице Ярослава Мудрого, 14, во дворе многоквартирных домов на бездомную собаку напали два пса бойцовой породы, принадлежащие женщине из частного сектора на улице Бессарабская.

В результате людям пришлось вызвать полицию, так как бойцовые собаки находились на улице и представляли угрозу жизни и здоровью окружающих.

Когда же прибывший полицейский попытался пообщаться с владельцами агрессивных собак, одна из них на него напала - пес прыгнул на инспектора и повалил его на землю.

"По словам полицейского, животное действовало целенаправленно, прыжок был направлен в область шеи. Полицейский успел среагировать, и, к счастью, физически не пострадал", - пояснила Коврижкина.

Кроме того, Коврижкина опубликовала фото пострадавшей дворняги.

УНИАН пишет, что в полицию уже подали заявление. Пострадавшая дворняга сейчас находится под присмотром зоозащитников.

Зооволонтеры подчеркнули, что бойцовые собаки стали опасны не из-за своей породы, а из-за плохого воспитания и отношения к ним их владельцев.

Напомним, что ранее житель Львова в квартире морил голодом собак и кошек. Животные были доставлены в ветеринарную клинику, где во время оказания помощи одна собака умерла.

Также сообщалось, что под Одессой соседи расстреляли собак пенсионера. Двое вооруженных мужчин проникли на территорию частного дома, убили спавших собак, а затем избавились от тел. Их действия засняли камеры видеонаблюдения.