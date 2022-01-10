Дело нардепа Лероса направлено в суд - ГБР

Нардепу, которого обвиняют, в частности, в хулиганстве, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Государственное бюро расследований в понедельник, 10 января, направило в суд дело в отношении народного депутата Гео Лероса. Его подозревают в хулиганстве и умышленном неисполнении судебного решения, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. В другом эпизоде следователи установили, что 11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей", - говорится в сообщении.

Суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию на своей странице в соцсети. Однако, отметили в ведомстве, нардеп "умышленно не выполнил решение суда".

Гео Леросу грозит штраф от 500 до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее Лерос заявил, что нашел в своем авто устройство для слежения. Нардеп опубликовал фото устройства, которое якобы было прикреплено к днищу его автомобиля.

Позже президент Владимир Зеленский назвал Гео Лероса взяточником. Последний отметил, что собирается подать на президента в суд.