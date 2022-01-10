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В каждой области создадут по бригаде теробороны, - ВСУ

Каждая бригада будет насчитывать от 4 до 10 батальонов с возможностью расширения резервистами
 |  Автор: Юрий Кобзар
В каждой области создадут по бригаде теробороны, - ВСУ
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

В каждом областном центре Украине появится своя бригада Сил территориальной обороны. Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, пишет ArmyInform.

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"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием и МТЗ подразделения в штат военного времени. Следовательно, на хребет Сил теробороны за короткий промежуток времени смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", - заявил командующий.

По словам Галушкина, в скором времени будет закончено формирование и комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил теробороны.

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"Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины", - рассказал Галушкин.

Напомним, ранее в Минобороны разъяснили, кого возьмут в отряды теробороны. Преимущество отдается людям с военным опытом.

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