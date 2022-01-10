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В Донецкой области застрелился 18-летний солдат-контрактник

Парень был уроженцем города Кривой Рог Днепропетровской области. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.
В Донецкой области застрелился 18-летний солдат-контрактник

В Донецкой области 9 января обнаружили мертвым 18-летнего военнослужащего-контрактника. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре объединенных сил.

Парень был уроженцем города Кривой Рог Днепропетровской области.

По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из штатного оружия.

По факту гибели военного проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Луганщине застрелился 22-летний военный-контрактник.

 

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