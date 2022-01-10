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Стефанишина озвучила итоги встречи с представителями НАТО

Стефанишина подчеркнула, что совместной задачей Украины и НАТО является деэскалация на украинско-российской границе.
Стефанишина озвучила итоги встречи с представителями НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала об итогах встречи с представителями Североатлантического альянса.

По ее словам, совместной задачей Украины и НАТО является деэскалация на украинско-российской границе.

"Цена за дальнейшую агрессию должна быть чрезвычайно высока. В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции", - отметила Стефанишина.

В ходе встречи она проинформировала партнеров из НАТО о напряженной ситуации с безопасностью.

Напомним, в Брюсселе в понедельник, 10 января, начиналось заседание Комиссии Украина-НАТО.

 

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