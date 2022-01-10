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В Украине будут судить иностранца, перевозившего кокаин в желудке
Иностранец находится под стражей. Ему грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Черкасской области будут судить бразильского наркокурьера, который пытался доставить в Украину около килограмма кокаина в собственном желудке. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, мужчина в июле 2021 года контрабандной через аэропорт Борисполь ввез в Украину в собственном организме 90 капсул с кокаином. Их извлекли из кишечника медикаментозным путем после компьютерной томографии брюшной полости.
Иностранец находится под стражей. Ему грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали дилеров с 6 кг наркотиков.
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