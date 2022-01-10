- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В ВСУ рассказали о формировании бригад терробороны
Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал, что в ближайшее время в Украине завершится формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны. Об этом сообщает ArmyInform.
По его словам, бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих.
"Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием подразделения до штата военного времени. Следовательно, на хребет Сил терробороны в краткие сроки смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", - рассказал командующий.
Он отметил, что бригады терробороны будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В их состав будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины.
Ранее Минобороны назвало преимущества службы в терробороне.