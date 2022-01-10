В ВСУ рассказали о формировании бригад терробороны

Бригады и батальоны терробороны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал, что в ближайшее время в Украине завершится формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны. Об этом сообщает ArmyInform.

По его словам, бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих.

"Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием подразделения до штата военного времени. Следовательно, на хребет Сил терробороны в краткие сроки смогут нарасти мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", - рассказал командующий.

Он отметил, что бригады терробороны будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В их состав будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины.

Ранее Минобороны назвало преимущества службы в терробороне.