Максимум за 4 года: в Украине ускорилась инфляция

Продукты питания в Украине за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%.

В Украине за 2021 год рост потребительских цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%). Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что потребительские цены в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. Продукты питания в Украине за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%.

Среди продуктов, которые подорожали больше всего - подсолнечное масло (цены выросли на 38,8%) и сахар (подорожал на 28,3%).

За год цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,4%, а на одежду и обувь - упали на 3,5%.

Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива подорожала на 9,8%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику подорожали на 4,2%, стоимость услуг в сфере здравоохранения выросла на 6,1%, транспорт подорожал на 11,1%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 5,0%.

Образование в Украине подорожало на 17,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 9,0%.

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит поддержку производителям продуктов.