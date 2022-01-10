В Хмельницком 16 детей отравились хлором в аквапарке

Пострадавших направили в областную детскую больницу. 13 детей после оказания помощи отправили домой, а трех госпитализировали.

В аквапарке Хмельницкого 16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления хлором. Всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь, сообщает Центр общественного здоровья.

Инцидент произошел 6 января в пгт Летичев Хмельницкой области.

"50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха. После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Все отравившиеся получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице. 13 детей отправили домой, а трех пострадавших госпитализировали.

Предварительная причина отравления - превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. Отмечается, что дети находились в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Напомним, до этого сообщалось о массовом отравлении посетителей аквапарка в Хмельницком в 2019 году. Всего пострадали 13 человек, 11 из которых - дети.

Также стало известно, что в Днепре в аквапарке утонул ребенок. Мама 9-летнего мальчика отошла в другой конец аттракционов.