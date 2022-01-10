Украина за год вернет 550 млрд грн госдолга

Самые большие выплаты предстоят в феврале - 66,31 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 59,05 млрд гривен, по внешнему - 7,26 млрд гривен.

В 2022 году Украина должна выплатить 550,71 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 423,97 млрд гривен, по внешнему - 126,74 млрд гривен. Об этом сообщает Минфин.

Отмечается, что пиковые выплаты предстоят в феврале - 66,31 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 59,05 млрд гривен, по внешнему - 7,26 млрд гривен.

В мае платежи составят 56,44 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 48,87 млрд гривен, по внешнему - 7,57 млрд гривен.

В июне Украина должна выплатить кредиторам 56,18 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 51,02 млрд гривен, по внешнему - 5,17 млрд гривен.

В сентябре выплаты составят 55,63 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 3,12 млрд гривен, по внешнему - 52,51 млрд гривен.

Сообщается, что за 2021 год общий фонд госубюджета выполнен с дефицитом в размере 168,4 млрд гривен при росписи 220,9 млрд гривен. Фактические государственные заимствования составили 602,8 млрд грн или 86,2% от плана. От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 388,3 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд гривен. Из внешних источников привлечено 192,8 млрд гривен.

Платежи по погашению государственного долга за 2021 год составили 441,1 млрд грн (94,2% плана), платежи по обслуживанию - 150 млрд грн (98,6% плана).

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом.