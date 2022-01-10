В Минэкономики назвали отрасли-лидеры экспорта

В 2022 году планируется открыть не менее 40 иностранных рынков для украинских производителей.

Основными составляющими экспорта товаров из Украины в 2021 году являлись продукция металлургической и аграрной отраслей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, по результатам прошлого года экспорт недрагоценных металлов и изделий из них составил 15,98 млрд. дол. (на 77% больше, чем в 2020 году); продуктов растительного происхождения - 15,55 млрд дол. (на 30,9% больше); минеральных продуктов - 8,42 млрд дол. (на 58% больше); жиров и масла животного или растительного происхождения - 7,05 млрд. дол. (на 22,6% больше); оборудования, машин и механизмов - 4,82 млрд дол. (на 7,4% больше).

Кроме того, в 2021 году увеличился экспорт готовых пищевых продуктов (3,8 млрд. долл., на 13,1% больше, чем в 2020 году), продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности (2,76 млрд. долл., на 36,7% больше), древесины и изделий из древесины (2,01 млрд. долл., на 42,6% больше).

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, в 2022 году планируется открыть не менее 40 иностранных рынков для украинских производителей.

Ранее сообщалось, что Украина за год установила рекорд экспорта.