В Харьковской области в частном доме нашли мертвыми трех человек

В ванной правоохранители обнаружили самодельное отопительное устройство. В доме уровень угарного газа был выше нормы.

Жительница Харьковщины в понедельник, 10 января, обнаружила в частном доме мертвыми своих родителей и бабушку. Предварительно, причиной смерти трех человек стало отравление угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, здание, где жили потерпевшие, было оборудовано газовой системой отопления. Во время обследования в ванной нашли самодельное отопительное устройство.

При этом в доме чувствовался едкий запах газа, а уровень угарного газа был выше допустимой нормы.

Жертвами вероятного отравления стали 63-летний мужчина и две женщины - 61 и 88 лет. Их тела направлены в морг для установления точной причины смерти.

Тем временем открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.2 ст.115 УК). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одесском районе в дачном доме были обнаружены мертвыми пять человек, в том числе трое малолетних детей. Предварительно, семья удушилась угарным газом от топливного генератора.

До этого, в канун Нового года, на Закарпатье в частном доме выявили тело 17-летней девушки без признаков жизни. Вероятной причиной смерти правоохранители также назвали отравление угарным газом.