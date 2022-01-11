Сутки в ООС: погибли два украинских военнослужащих

Боевики использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки, 10 января 2022 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 2 раза обстреляли позиции ВСУ. Погибли два украинских военнослужащих, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле населенного пункта Пески. Они использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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При выполнении боевого задания на заминированном участке местности в результате взрыва погибли два украинских военнослужащих. Командование и личный состав Объединенных сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины.

По состоянию на 7 часов утра, 11 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что новое вторжение России в Украину закончиться для российских войск кровавой резней. По его словам, если Кремль примет решение о вторжении в Украину, то русские солдаты будут возвращаться домой в гробах.

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