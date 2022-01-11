Коронавирус в Украине: в двух областях превышены СOVID-показатели

В целом по Украине и в каждой области СOVID-показатели соответствуют норме.

Минздрав Украины во вторник, 11 января 2022 года, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях. Сумская и Херсонская области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

В Сумской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,8), а в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций (66,3%).

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Остальные украинские регионы входят в "желтую" зону адаптивного карантина. В целом по Украине и в каждой области СOVID-показатели соответствуют норме.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 11 января 2022 года был подтвержден 3 709 871 случай СOVID-19. Выздоровели 3 522 547 человек, а 97 544 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 039 548 человек.

Вакцинацию 10 января проводили 824 мобильные медицинские бригады, 3 282 пункта вакцинации и 439 центров вакцинации населения.

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Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / moz.gov.ua