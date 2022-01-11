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Кому откажут в бустерной прививке от COVID: Ответ Минздрава

Дополнительная вакцинация пройдет согласно определенным правилам
 |  Автор: Юрий Кобзар
Кому откажут в бустерной прививке от COVID: Ответ Минздрава
Иллюстративное фото / EPA

Бустерная доза вакцины против коронавируса становится доступной для применения не раньше, чем через 6 месяцев после получения последней прививки. Если человек придет за новой дозой раньше этого срока, ему откажут в бустерной вакцинации. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "ВВС Украина".

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"Если человек пришел раньше, то прививки не получит. Если позже, то получит. Оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", - заявил он.

По словам Кузина, бустер рекомендуется делать вакцинами Pfizer и Moderna, между которыми можно выбирать всем кроме тех, кто ранее вакцинировался китайским препаратом CoronaVac. После него бустерная прививка должна быть либо Pfizer, либо снова CoronaVac.

Напомним, в Украине хотят вакцинировать детей от 5 лет. Пока этот вопрос прорабатывается и выясняется целесообразность такой вакцинации.

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