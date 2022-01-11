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В Украине ужесточили правила печати русскоязычной прессы
С 16 января в Украине вступят в силу нормы закона о языке, которые предусматривают обязательное дублирование на украинском языке материалов, опубликованных иноязычными печатными СМИ. Текст соответствующего закона опубликован на сайте Верховной Рады.
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Так, со следующей недели печатные СМИ, которые издаются не на государственном языке, могут продолжать выходить в свет лишь в том случае, если вместе с тиражом издания на иностранном языке будет выпускаться версия на государственном языке с тем же самым тиражом.
Закон предусматривает, что версии изданий на разных языках должны иметь одинаковое название, идентичное содержание, объем и способ печати, а также издаваться в один день.
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Кроме того, в местах распространения печатных СМИ торговцы должны обеспечить в своем ассортименте не менее 50% наименований печатных изданий на государственном языке.
Исключение закон делает только для печатных СМИ, издаваемых на языках коренных народов Украины (в частности крымскотатарском), английском и других официальных языках Евросоюза. Это исключение останется в силе до 16 июля 2024 года.
Напомним, в Украине вступил в силу запрет половой дискриминации в вакансиях. С субботы, 8 января, в Украине запрещено указывать желаемый пол кандидата на должность в вакансиях.
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