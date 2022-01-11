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Минздрав выступает за производство конопли в Украине для лекарств

Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
 |  Автор: Виталий Кулак
Минздрав выступает за производство конопли в Украине для лекарств
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Министерство здравоохранения планирует наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, если наладить выращивание конопли в Украине, то тогда при производстве украинскими предприятиями медпрепаратов не нужно будет полагаться на ее импорт.

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли изготавливаться в Украине, а не только ввозились из-за рубежа. Но это сложный, длительный процесс… Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", - сказал Комарида.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко, который сейчас является министром здравоохранения, объяснил, зачем в Украине разрешили медицинский каннабис. По его словам, это сделано из-за того, что медицинские препараты, содержащие фармацевтические каннабиноиды, уменьшают боли для тяжелобольных.

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