Суд продлил арест коменданта тюрьмы боевиков "Изоляция"

Бывшего коменданта тайной тюрьмы боевиков в 2021 году задержали контрразведчики СБУ.

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшего коменданта донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда.

В сообщении говорится, что Куликовский и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали.

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Под арестом бывший боевик будет находиться до 2 февраля 2022 года. За это время следователи допросят потерпевших, которые были узниками "Изоляции", назначить экспертизы для определения нанесенного им морального ущерба.

Напомним, бывшего коменданта тайной тюрьмы боевиков задержали контрразведчики СБУ в Киеве в 2021 году. Его подозревают в торговле людьми, нарушении законов войны и создании террористической организации.

По данным СБУ, Куликовский организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно удерживаемых граждан Украины.

Ранее стало известно, что Куликовский во время досудебного следствия признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

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