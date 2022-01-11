В полиции опровергли задержание пьяного полицейского начальника из Одессы

Подполковник, задержанный за пьяную езду, находится в отпуске по уходу за ребенком и не является главой управления стратегических расследований в Одессе, утверждают в полиции.

Действующий руководитель одесского управления стратегических расследований не причастен к скандалу в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Обнародованная информация в СМИ о том, что якобы 8 января в Черновцах патрульные полицейские остановили начальника одесского управления стратегических расследований, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве подчеркнули, что Вячеслав Ефтений, который, по сообщениям СМИ, был задержан за то, что сел за руль нетрезвым, с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком.

А 20 сентября на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Нацполиции был назначен подполковник полиции Денис Фролов.

"Следовательно, обнародованная некоторыми СМИ информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре в скандал попал экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили. В Киеве его остановили патрульные для проверки документов. Гогилашвили это разозлило, он разразился оскорблениями в адрес правоохранителей.

Также сообщалось, что в Бердянске пьяный депутат сбил пешехода и хотел сбежать. Его задержали свидетели происшествия. В крови депутата было два промилле алкоголя.

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