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Зеленский и Трюдо обговорили ситуацию на Донбассе

Помимо ситуации на востоке страны, речь шла и о борьбе за компенсацию семьям жертв сбитого в Иране самолета рейса PS752.
Зеленский и Трюдо обговорили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В разговоре, в частности, обсуждалась ситуации с безопасностью на востоке Украины. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации", - написал Зеленский.

Также, по его словам, собеседники обговорили возможность продолжения миссии UNIFIER и борьбу за справедливую компенсацию семьям жертв сбитого в Иране 8 января 2020 года самолета рейса PS752.

Ранее Зеленский встретился с политсоветниками Нормандии. Киев посетили советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

А накануне Зеленский и президент Швейцарии обсудили ситуацию вокруг Украины. Владимир Зеленский поздравил Игнацио Кассиса со вступлением в должность, а также обсудил с ним ситуацию с безопасностью и пандемию.

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