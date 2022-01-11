Изменений нет – пограничники о ситуации у границ Украины

Украинские пограничники не видят изменений, существенно влиявших бы на состояние охраны госграницы.

Россия начала военные учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Каких-либо перемещений техники либо войск у границ Украины не наблюдается. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Укринформ.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Рядом с границей на смежной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - сказал он.

По словам Демченко, спокойная ситуация и на границе с Беларусью

"Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - подчеркнул спикер.

Отметим, что в начавшихся в России 11 января учениях принимают участие около трех тысяч военных, около 300 единиц военной техники.

Тем временем, издание Тhe New York Times сообщило, что Россия перебросила вертолеты к украинской границе. Также сообщается, что войска РФ окружили Украину с трех сторон. Некоторые позиции размещены в пределах легкой досягаемости Киева.



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