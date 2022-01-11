В ОП озвучили ожидания по переговорам НАТО-Россия

У Зеленского доверяют международным партнерам и ожидают, что не будет решений за спиной Украины.

Украина приветствует намерения США и других членов НАТО в переговорах с Россией снизить уровень напряжения и доверяет своим международным партнерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Укринформ во вторник, 11 января.

"В этой ситуации можем только приветствовать намерения и усилия США, НАТО и России снизить уровень напряжения и решить все спорные вопросы за переговорным столом. Что касается части Украины в этих переговорах, у нас есть доверие к нашим партнерам и к их словам о том, что никакого решения относительно судьбы Украины за нашей спиной принимать не будут", - сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что Украины находится на постоянной связи на разных уровнях с администрацией президента США Джо Байденом. Также перед Советом Россия-НАТО состоялась комиссия Украина-НАТО, где украинская делегация имела возможность предоставить свои аргументы, оговорки.

"И в ответ услышать поддержку, кстати, абсолютно всех 30 членов Альянса", - подчеркнул Никифоров.

Как добавил спикер Зеленского, Украина готова к поиску в разных форматах путей мирного урегулирования на востоке и вместе с Францией и Германией ожидает от России выполнения решений парижского саммита и организации новой нормандской встречи.

"Украина заинтересована как можно быстрее разрешить конфликт на востоке, причем мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах - и в новых, и в реанимированных старых", - подчеркнул Никифоров.



Тем временем Россия начала военные учения у границ Украины – в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В учениях принимают участие около 3000 военных, около 300 единиц военной техники, а также штатное стрелковое вооружение. Ранее издание The New York Times сообщало, что РФ перебрасывает вертолеты к украинской границе. Также отмечается, что войска РФ окружили Украину с трех сторон. В то же время, NYT утверждает, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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