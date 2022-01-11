В Мелитополе в ДТП разбился полицейский с женой

Правоохранитель работал в органах МВД 16 лет. В семье полицейского остался семилетний сын.

В Мелитополе в ДТП, находясь вне службы, погиб капитан полиции. Также погибла и его супруга. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"11 января 2022 года в дорожно-транспортном происшествии в городе Мелитополь, находясь вне службы, погиб инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского райуправления полиции ГУНП в Запорожской области капитан полиции 36-летний Елисеев Иван Олегович и его 31-летняя жена", - говорится в сообщении.

Иван Елисеев работал в органах МВД с 2005 года, в Национальной полиции – с ноября 2015-го.

С января он проходил службу в должности инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

Иван Елисеев достойно выполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий. В семье полицейского остался семилетний сын, добавили в пресс-службе.

Также мы писали о гибели двух человек в ДТП в Мелитополе. Их авто разорвало пополам. Автомобиль на большой скорости врезался в дерево, после чего разлетелся на две части, а тела людей выпали на дорогу.

Добавим, в Танзании в ДТП с микроавтобусом погибли 14 человек. На месте погибли 11 человек, еще трое умерли в больнице. Журналисты совершали ознакомительную поездку по региону.

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