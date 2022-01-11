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Украина и США согласовали сдерживание агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В котором стороны согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии. Об этом сообщает МИД.
Отмечается, что Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января.
Напомним, в Женеве завершился первый раунд переговоров США и России, темой которых стали вопросы безопасности в Европе.
Ранее сообщалось, что Украина приветствует намерения США и других членов НАТО в переговорах с Россией снизить уровень напряжения и доверяет своим международным партнерам.
Блинкен и Кулеба обсудили агрессию РФ
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