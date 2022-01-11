В Украине разрабатывают реформу военно-патриотического воспитания

В учебных заведениях создадут курсы, призванные сформировать базовые военные навыки, заявили в МВД.

МВД, Минобразования, Минобороны и Минветеранов создадут рабочую группу, призванную улучшить развитие военно-патриотического воспитания молодежи в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 11 января.

В обсуждении участвовали министры МВД Денис Монастырский, обороны Алексей Резников, образования и науки Сергей Шкарлет и первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун.

Группа разработает комплексный подход к военно-патриотическому воспитанию в Украине.

Как напомнил Монастырский, что с 1 января 2022 года вступил в силу Закон Украины Об основах национального сопротивления. Он предполагает, что в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки и другое.

По словам Шкарлета, уже имеющиеся в школах инициативы военно-патриотического воспитания требуют систематизации.

Напомним, что ранее Кабмин одобрил ликвидацию Академии внешней разведки. Ликвидацию академии инициировало Минобразования. С 2007 года там готовили сотрудников Службы внешней разведки.

Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания

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