В Украине строительство "зеленых" электростанций сократилось в два раза

В декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей "зеленых" электростанций. Это наименьший показатель за год.

В Украине в 2021 году ввели в эксплуатацию 731 МВт мощностей ВИЭ, что почти вдвое меньше показателя 2020 года, когда было запущено 1331 МВт "зеленых" электростанций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты НКРЭКУ.

Отмечается, что в прошлом году в стране построено 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 на биомассе, 20 биогазе и 4 МВт малых гидроэлектростанций.

В декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей "зеленых" электростанций. Это наименьший показатель за год.

Общая мощность "зеленых" электростанций в Украине к концу 2021 года составляет 8451 МВт.

Ранее сообщалось, что в течение 2020 года в "зеленую" энергетику в Украине инвестировали 1,24 млрд евро.

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