В Украине на четверть вырос агроэкспорт

За прошлый год было экспортировано агропродукции на общую сумму 27,8 млрд долларов, что составляет 41% общеукраинского экспорта.

В 2021 году Украина увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 25%. Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Отмечается, что за прошлый год было экспортировано агропродукции на общую сумму 27,8 млрд долларов, что составляет 41% общеукраинского экспорта.

Больше всего экспортировано продукции растениеводства – на 15,6 млрд долларов, или же 56% общего экспорта продукции АПК. В этом сегменте самую большую долю заняла торговля зерновыми культурами.

Кроме того, на общую сумму 7,1 млрд долларов было экспортировано жиров и масла растительного и животного происхождения. Это составляет 25% украинского экспорта продукции АПК. Больше всего продали подсолнечного масла.

Экспорт продуктов животноводства составил лишь 5% (1,4 млрд долларов). Больше всего экспортировали мясо птицы.

Что касается импорта, то в 2021 году было импортировано продукции на сумму 7,7 млрд долларов, что составляет 11% всего украинского импорта.

Наибольший объем импорта поступает в виде готовой продукции, которой в прошлом году было импортировано на 3,6 млрд долларов, что составляет 46% импортной выручки продукции АПК. В данном сегменте больше всего средств было потрачено на закупку алкогольных напитков и табачных изделий.

Ранее сообщалось, что Украина за год установила рекорд экспорта.

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