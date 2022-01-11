Хлеб в Украине может подорожать

Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью - следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

В январе цены на хлеб и хлебобулочные изделия повысятся на 10% и в дальнейшем могут увеличиваться. Об этом во вторник, 11 января, сообщил гендиректор Укрхлебпрома Александр Васильченко в комментарии Украинским новостям.

По его словам, подорожание хлеба связано с ценами на газ, которые за год выросли в 10 раз.

"Меморандум от 31 декабря 2021 года, подписанный представителями хлебопекарных и мукомольных ассоциаций, пока не работает, поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования", - сказал Васильченко.

Васильченко добавил, что если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью, следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб.

Он пояснил, что предприятия заключают договоры по рыночной стоимости газа от 47 до 58 тысяч гривен с НДС за 1 тысячу кубометров.

Известно, что правительство внесло хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание.

Напомним, Кабмин ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина, введенного из-за пандемии, розничные продавцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

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