На Днепропетровщине произошел пожар в лицее

Руководство лицея эвакуировало из здания 636 учеников и 54 учителя.

Сегодня, 12 января, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошел пожар в лицее №2. Никто из людей не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в Першотравенском лицее №2 в 12:12. На место происшествия немедленно направили 10 бойцов ГСЧС и 3 единицы специальной техники.

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Оказалось, что произошло возгорание в подсобном помещении спортзала. Наблюдалось задымление на первом этаже лицея и в соседних помещениях. Еще до приезда спасателей руководство лицея эвакуировало из здания 636 учеников и 54 учителя.

Пожар локализовали в 12:29, а в 12:58 – полностью потушили. Никто из людей не погиб и не пострадал. Огонь повредил спортивный инвентарь и само подсобное помещение.

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Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области произошел пожар в частном жилом доме в селе Медисовка, в результате которого погибли 4 детей (2015-2021 г. р.).

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Место происшествия / dp.dsns.gov.ua

Место происшествия / dp.dsns.gov.ua

Место происшествия / dp.dsns.gov.ua