"Дарница" выпустила новый противовоспалительный и обезболивающий пластырь

Фармацевтическая компания "Дарница" выпустила новое противовоспалительное и обезболивающее средство. Это инновационный гидрогелевый пластырь "Дарфен Айс Фит", утоляющий боль и снимающий отеки. Без надлежащего лечения боль может привести к ухудшению качества жизни пациента и его семьи, поэтому важно не терпеть его, а бороться с ним, отмечают в пресс-службе фармпроизводителя.

Пластырь создан на водной основе и содержит L-Menthol – ментол природного происхождения, охлаждающий поврежденный участок кожи. Действующим веществом является ибупрофен. Он помогает успокоить боль в мышцах шеи и плеч, пояснице и спине, суставах, облегчить неприятные ощущения от синяков и растяжений, напряжение мышц, боли и отеков в результате травм. При этом эффект от действия пластыря сохраняется в течение 12 часов.

Средство приспособлено для наружного применения взрослыми и отпускается без рецепта

“В рамках нашей корпоративной цели помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности лекарственных средств, мы уделяем особое внимание проблемам боли. Как результат, в 2021 году мы запустили широкую продуктовую линейку бренда "Дарфен" для лечения различных проявлений боли", – отметил директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин, добавив, что всего в 2021 году фармпроизводитель вывел на рынок 22 новых бренда лекарственных средств для решения наиболее важных медицинских проблем.

"Дарфен Айс Фит" стал частью новой брендированной линейки современных средств борьбы с болью и воспалением "Дарфен". Кроме пластыря, в линейку входят анальгетик "Дарфен Гель", таблетки "Дарфен Лонг", "Дарфен Кидс" и "Дарфен Кидс Форте". Также есть жидкая форма – суспензия "Дарфен Экспресс".

Борьба с болью является одним из приоритетных направлений деятельности "Дарницы", ведь именно из-за боли люди чаще всего обращаются к врачам первичной медицинской помощи.

Фармацевтическая компания “Дарница” основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция “Дарницы” экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.